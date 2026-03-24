Цены на золото стабилизировались после паузы США в ударах по Ирану
Киев • УНН
Цена золота выросла до 4427 долларов за унцию после девяти дней падения. Рынок отреагировал на пятидневную отсрочку атак США на энергообъекты Тегерана.
Мировые цены на золото стабилизировались после резких колебаний в начале недели. Инвесторы реагируют на решение США отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В начале торгов золото удерживалось выше 4400 долларов за унцию, частично отыграв предыдущие потери. Ранее цены снизились почти на 2% и продолжали падать девять дней подряд – это самая длинная серия с 2023 года.
По состоянию на утро спотовая цена выросла на 0,5% – до 4427,76 доллара за унцию. Также подорожали серебро, платина и палладий.
Влияние геополитики
Рынки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о пятидневной отсрочке возможных ударов и "продуктивных переговорах" с Ираном. В то же время Тегеран отрицает факт таких переговоров.
Несмотря на паузу, неопределенность относительно ситуации в Ормузском проливе и последствий для энергетической инфраструктуры сохраняется.
Факторы давления на золото
Война на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает риски инфляции. Это повышает вероятность роста ставок центральных банков, что традиционно негативно влияет на золото.
Кроме того, часть инвесторов продает золото для получения ликвидности на фоне нестабильности финансовых рынков.
