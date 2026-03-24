Ціни на золото стабілізувалися після паузи США в ударах по Ірану
Київ • УНН
Ціна золота зросла до 4427 доларів за унцію після дев'яти днів падіння. Ринок зреагував на п'ятиденну відстрочку атак США на енергооб'єкти Тегерана.
Світові ціни на золото стабілізувалися після різких коливань на початку тижня. Інвестори реагують на рішення США відкласти удари по енергетичній інфраструктурі Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
На початку торгів золото утримувалося вище 4400 доларів за унцію, частково відігравши попередні втрати. Раніше ціни знизилися майже на 2% і продовжували падати дев’ять днів поспіль – це найдовша серія з 2023 року.
Золото різко впало і коливається біля $4500 на тлі загострення війни на Близькому Сході23.03.26, 02:35 • 16428 переглядiв
Станом на ранок спотова ціна зросла на 0,5% – до 4427,76 долара за унцію. Також подорожчали срібло, платина та паладій.
Вплив геополітики
Ринки відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про п’ятиденну відстрочку можливих ударів і "продуктивні переговори" з Іраном. Водночас Тегеран заперечує факт таких переговорів.
США "визначили" 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході - ЗМІ23.03.26, 18:59 • 4162 перегляди
Попри паузу, невизначеність щодо ситуації в Ормузькій протоці та наслідків для енергетичної інфраструктури зберігається.
Фактори тиску на золото
Війна на Близькому Сході підтримує високі ціни на енергоносії та посилює ризики інфляції. Це підвищує ймовірність зростання ставок центральних банків, що традиційно негативно впливає на золото.
Крім того, частина інвесторів продає золото для отримання ліквідності на тлі нестабільності фінансових ринків.
Рішення Трампа відкласти дедлайн для Ірану частково спрямоване на заспокоєння ринків - Bloomberg23.03.26, 18:02 • 4234 перегляди