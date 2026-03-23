Золото різко впало і коливається біля $4500 на тлі загострення війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Ціна золота впала на 11% за тиждень через ультиматуми США та Ірану щодо Ормузької протоки. Вартість металу коливається біля позначки 4500 доларів.
Світові ціни на золото залишаються нестабільними після найгіршого тижневого падіння за понад 40 років. Вартість металу коливається біля позначки 4500 доларів за унцію після втрати майже 11% за попередній тиждень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ринок реагує на загострення конфлікту між США та Іраном, що підсилює невизначеність і впливає на глобальні фінансові очікування.
Зростання цін на нафту підвищує інфляційні ризики та зменшує ймовірність зниження ставок центральними банками. Це негативно впливає на золото, яке не приносить відсоткового доходу.
На цьому тлі метал дешевшав вісім торгових сесій поспіль, що стало рекордною серією падіння.
Ринки реагують на ультиматуми США та Ірану
Ситуацію загострив ультиматум Дональда Трампа щодо відкриття Ормузької протоки. У відповідь Іран пригрозив повністю перекрити маршрут і атакувати енергетичну інфраструктуру.
Попри це, на початку тижня золото частково відіграло втрати і торгувалося з незначним зростанням, що свідчить про високу волатильність ринку.
Спотова ціна на золото зросла на 0,3% до 4 506,57 долара за унцію о 6:16 ранку в Сінгапурі, після зниження на початку торгів. Срібло залишалося стабільним на рівні 67,95 долара. Платина та паладій дещо зросли. Індекс спотового долара Bloomberg , індикатор валюти США, минулого тижня впав на 0,5%.
