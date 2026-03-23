Золото різко впало і коливається біля $4500 на тлі загострення війни на Близькому Сході

$43.9650.50
ukenru
20:58 • 8786 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 16:43 • 20778 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 32410 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 53852 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 85560 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 62218 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 69853 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 78626 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 67918 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 79792 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабна пожежа на складі під Києвом охопила 5500 квадратних метрів, задіяні десятки рятувальниківPhoto22 березня, 16:00 • 15121 перегляди
Буданов вручив орден голові дому Габсбургів за підтримку УкраїниPhoto22 березня, 17:07 • 7992 перегляди
Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування18:51 • 9656 перегляди
Не лише спецпредставник путіна - на прощанні з патріархом Грузії побував митрополит УПЦ МП19:39 • 7194 перегляди
Сказав, що в неділю буде у Володимирському соборі: Епіфаній розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета21:27 • 6998 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 85560 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 64181 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 60141 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 130567 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 85484 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Рютте
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 32418 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 35875 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 35384 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 37869 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 35438 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Ракетна система С-400

Золото різко впало і коливається біля $4500 на тлі загострення війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ціна золота впала на 11% за тиждень через ультиматуми США та Ірану щодо Ормузької протоки. Вартість металу коливається біля позначки 4500 доларів.

Фото: Bloomberg

Світові ціни на золото залишаються нестабільними після найгіршого тижневого падіння за понад 40 років. Вартість металу коливається біля позначки 4500 доларів за унцію після втрати майже 11% за попередній тиждень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ринок реагує на загострення конфлікту між США та Іраном, що підсилює невизначеність і впливає на глобальні фінансові очікування.

Зростання цін на нафту підвищує інфляційні ризики та зменшує ймовірність зниження ставок центральними банками. Це негативно впливає на золото, яке не приносить відсоткового доходу.

Золото тримається біля 5000 доларів – ринки чекають сигналів від ФРС18.03.26, 05:13 • 11214 переглядiв

На цьому тлі метал дешевшав вісім торгових сесій поспіль, що стало рекордною серією падіння.

Ринки реагують на ультиматуми США та Ірану

Ситуацію загострив ультиматум Дональда Трампа щодо відкриття Ормузької протоки. У відповідь Іран пригрозив повністю перекрити маршрут і атакувати енергетичну інфраструктуру.

Попри це, на початку тижня золото частково відіграло втрати і торгувалося з незначним зростанням, що свідчить про високу волатильність ринку.

Спотова ціна на золото зросла на 0,3% до 4 506,57 долара за унцію о 6:16 ранку в Сінгапурі, після зниження на початку торгів. Срібло залишалося стабільним на рівні 67,95 долара. Платина та паладій дещо зросли. Індекс спотового долара Bloomberg , індикатор валюти США, минулого тижня впав на 0,5%.

Золото стабілізувалося після падіння на тлі сигналів ФРС щодо інфляції19.03.26, 03:55 • 6226 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Золото
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран