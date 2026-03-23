Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Цена золота упала на 11% за неделю из-за ультиматумов США и Ирана по Ормузскому проливу. Стоимость металла колеблется около отметки 4500 долларов.
Мировые цены на золото остаются нестабильными после худшего недельного падения за более чем 40 лет. Стоимость металла колеблется около отметки 4500 долларов за унцию после потери почти 11% за предыдущую неделю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Рынок реагирует на обострение конфликта между США и Ираном, что усиливает неопределенность и влияет на глобальные финансовые ожидания.
Рост цен на нефть повышает инфляционные риски и уменьшает вероятность снижения ставок центральными банками. Это негативно влияет на золото, которое не приносит процентного дохода.
На этом фоне металл дешевел восемь торговых сессий подряд, что стало рекордной серией падения.
Рынки реагируют на ультиматумы США и Ирана
Ситуацию обострил ультиматум Дональда Трампа относительно открытия Ормузского пролива. В ответ Иран пригрозил полностью перекрыть маршрут и атаковать энергетическую инфраструктуру.
Несмотря на это, в начале недели золото частично отыграло потери и торговалось с незначительным ростом, что свидетельствует о высокой волатильности рынка.
Спотовая цена на золото выросла на 0,3% до 4 506,57 доллара за унцию в 6:16 утра в Сингапуре, после снижения в начале торгов. Серебро оставалось стабильным на уровне 67,95 доллара. Платина и палладий несколько выросли. Индекс спотового доллара Bloomberg , индикатор валюты США, на прошлой неделе упал на 0,5%.
