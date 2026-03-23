Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке

20:58 • 10233 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 23340 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 34037 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 55401 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 87522 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 62873 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 70214 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 78723 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68027 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 79842 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Мерц и Трамп обсудили войну в Иране и ситуацию в Украине22 марта, 16:29 • 5862 просмотра
Буданов вручил орден главе дома Габсбургов за поддержку УкраиныPhoto22 марта, 17:07 • 9812 просмотра
Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование22 марта, 18:51 • 10867 просмотра
Не только спецпредставитель путина – на прощании с патриархом Грузии побывал митрополит УПЦ МП22 марта, 19:39 • 9086 просмотра
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета21:27 • 10335 просмотра
публикации
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 87516 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 64736 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 60591 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 131025 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 85907 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 32660 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 36117 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 35653 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 38082 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 35639 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Financial Times

Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Цена золота упала на 11% за неделю из-за ультиматумов США и Ирана по Ормузскому проливу. Стоимость металла колеблется около отметки 4500 долларов.

Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке
Фото: Bloomberg

Мировые цены на золото остаются нестабильными после худшего недельного падения за более чем 40 лет. Стоимость металла колеблется около отметки 4500 долларов за унцию после потери почти 11% за предыдущую неделю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Рынок реагирует на обострение конфликта между США и Ираном, что усиливает неопределенность и влияет на глобальные финансовые ожидания.

Рост цен на нефть повышает инфляционные риски и уменьшает вероятность снижения ставок центральными банками. Это негативно влияет на золото, которое не приносит процентного дохода.

Золото держится около 5000 долларов – рынки ждут сигналов от ФРС18.03.26, 05:13 • 11214 просмотров

На этом фоне металл дешевел восемь торговых сессий подряд, что стало рекордной серией падения.

Рынки реагируют на ультиматумы США и Ирана

Ситуацию обострил ультиматум Дональда Трампа относительно открытия Ормузского пролива. В ответ Иран пригрозил полностью перекрыть маршрут и атаковать энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на это, в начале недели золото частично отыграло потери и торговалось с незначительным ростом, что свидетельствует о высокой волатильности рынка.

Спотовая цена на золото выросла на 0,3% до 4 506,57 доллара за унцию в 6:16 утра в Сингапуре, после снижения в начале торгов. Серебро оставалось стабильным на уровне 67,95 доллара. Платина и палладий несколько выросли. Индекс спотового доллара Bloomberg , индикатор валюты США, на прошлой неделе упал на 0,5%.

Золото стабилизировалось после падения на фоне сигналов ФРС по инфляции19.03.26, 03:55 • 6226 просмотров

Степан Гафтко

