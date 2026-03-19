Золото стабилизировалось после падения на фоне сигналов ФРС по инфляции
Киев • УНН
Стоимость золота выровнялась после шести дней снижения на фоне заявлений ФРС об инфляционных рисках. Инвесторы ожидают решения по ставкам из-за войны в Газе.
Цены на золото выровнялись после шести дней подряд падения, во время которого металл потерял несколько процентов стоимости. Инвесторы реагируют на заявления Федеральной резервной системы США о росте инфляционных рисков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Накануне золото существенно подешевело из-за укрепления доллара и роста доходности облигаций, что традиционно давит на спрос на драгоценные металлы.
В центре внимания – позиция ФРС, которая предупредила о рисках инфляции из-за подорожания энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке. Это заставило инвесторов уменьшить ожидания быстрого снижения ставок.
Золото стабилизировалось на фоне падения доллара и нефтяного кризиса, серебро немного выросло17.03.26, 05:16 • 5727 просмотров
Более высокие ставки снижают привлекательность золота, поскольку оно не приносит процентного дохода.
Несмотря на недавнее падение, золото остается относительно сильным благодаря геополитической напряженности и спросу на "тихие гавани". В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и ситуации на энергетических рынках.
Спотовая цена на золото почти не изменилась на уровне 4 816,56 доллара за унцию в 6:19 утра в Сингапуре. Серебро также осталось неизменным на уровне 75,38 доллара, тогда как платина и палладий остались стабильными.
Золото держится около 5000 долларов – рынки ждут сигналов от ФРС18.03.26, 05:13 • 10938 просмотров