Золото стабилизировалось после падения на фоне сигналов ФРС по инфляции

Цены на золото выровнялись после шести дней подряд падения, во время которого металл потерял несколько процентов стоимости. Инвесторы реагируют на заявления Федеральной резервной системы США о росте инфляционных рисков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Накануне золото существенно подешевело из-за укрепления доллара и роста доходности облигаций, что традиционно давит на спрос на драгоценные металлы.

В центре внимания – позиция ФРС, которая предупредила о рисках инфляции из-за подорожания энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке. Это заставило инвесторов уменьшить ожидания быстрого снижения ставок.

Более высокие ставки снижают привлекательность золота, поскольку оно не приносит процентного дохода.

Несмотря на недавнее падение, золото остается относительно сильным благодаря геополитической напряженности и спросу на "тихие гавани". В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и ситуации на энергетических рынках.

Спотовая цена на золото почти не изменилась на уровне 4 816,56 доллара за унцию в 6:19 утра в Сингапуре. Серебро также осталось неизменным на уровне 75,38 доллара, тогда как платина и палладий остались стабильными.

