Цены на свеклу в Украине выросли вдвое из-за ажиотажного спроса

В Украине с начала апреля этого года цены на свеклу выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено всплеском на приобретение оптовых партий этого продукта, пишет УНН со ссылкой на EastFruit.

Детали

Как рассказали сами производители, спрос на корнеплоды в Украине уже можно назвать ажиотажным. Запасы этой продукции в хозяйствах стремительно сокращаются, тогда как количество заявок для приобретения оптовых партий свеклы постоянно растет.

Такая ситуация позволила фермерам почти ежедневно поднимать отпускные цены в данном сегменте. В результате этого уже сегодня хозяйства отгружают эти овощи в диапазоне 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такие высокие цены игроки рынка связывают с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине в этом сезоне, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом 2024 года. Как результат, на данный момент большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации, а запасы этой продукции в хранилищах других хозяйств уже истощены.

На данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте. Поскольку спрос на эти корнеплоды продолжает расти, а предложение быстро сокращается.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на украинском рынке продолжается рост цен на столовую свеклу. В январе они увеличились в среднем на 24%.

В Украине в феврале 2025 года наблюдалось сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Причиной этого являются меньшие объемы производства большинства видов животноводческой продукции.