Ціни на буряки в Україні зросли вдвічі через ажіотажний попит

В Україні з початку квітня цього року ціни на буряки зросли вдвічі у порівнянні з минулим роком. Це зумовлено сплеском на придбання гуртових партій цього продукту, пише УНН з посиланням на EastFruit.

Деталі

Як розповіли самі виробники, попит на коренеплоди в Україні вже можна назвати ажіотажним. Запаси цієї продукції господарствах стрімко скорочуються, тоді як кількість заявок для придбання гуртових партій буряків постійно зростає.

Така ситуація дала змогу фермерам майже щодня піднімати відпускні ціни в даному сегменті. Внаслідок цього вже сьогодні господарства відвантажують ці овочі в діапазоні 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Такі високі ціни гравці ринку пов’язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, в першу чергу через несприятливі погодні умови в Україні влітку 2024 року. Як результат, на даний момент більшість фермерів вже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже виснажені.

На даний момент ціни на столові буряки в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті. Оскільки попит на ці коренеплоди продовжує зростати, а пропозиція швидко скорочується.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на українському ринку триває зростання цін на столові буряки. У січні вони збільшилися в середньому на 24%.

В Україні у лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Причиною цього є менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції.