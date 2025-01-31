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Ціни на буряки в Україні злетіли на чверть за тиждень: що відбувається на ринку

Київ • УНН

 • 31585 перегляди

Вартість столового буряка в Україні зросла на 24% за тиждень, досягнувши 14-18 грн/кг. Експерти пов'язують зростання зі скороченням запасів якісної продукції за зростаючого попиту.

На українському ринку триває зростання цін на столові буряки - за тиждень вони збільшилися в середньому на 24%.

Пише УНН з посиланням на EastFruit.

Аналітики проєкту повідомляють, що поточного тижня на українському ринку спостерігається зростання цін на столові буряки. Місцеві виробники відзначають скорочення запасів якісної продукції, тоді як попит з боку оптових компаній і роздрібних мереж продовжує збільшуватися.

У результаті наразі виробники продають столові буряки по 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), що в середньому на 24% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною подорожчання експерти називають скорочення обсягів продукції на ринку. Продажі буряків з необладнаних сховищ практично завершено, а пропозиція некондиційної продукції значно знизилася. Це дало змогу виробникам підвищити ціни на овочі високої якості.

Прогноз цін на овочі: чому українцям варто готуватися до здорожчання06.01.2025, 10:49 • 68194 перегляди

Наразі ціни на буряки в Україні в середньому на 35% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Однак учасники ринку не виключають, що нинішня тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер.

На їхню думку, подальше подорожчання може підштовхнути фермерів до активних розпродажів продукції зі сховищ, що збільшить обсяг поставок і, як наслідок, призведе до зниження цін.

Нагадаємо 

Білокачанна капуста стала найдорожчим овочем борщового набору, сягнувши ціни 25-35 грн/кг. Фермери зстримують продажі через прогнози подальшого зростання цін та обмежену кількість якісної продукції.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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