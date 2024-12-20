Капуста становится самым дорогим овощем борщевого набора: что происходит на рынке
Киев • УНН
Белокочанная капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора, достигнув цены 25-35 грн/кг. Фермеры сдерживают продажи из-за прогнозов дальнейшего роста цен и ограниченного количества качественной продукции.
Капуста становится самым дорогим овощем борщевого набора в Украине - на рынке наблюдается достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества, а отпускные цены в этом сегменте продолжают стремительно расти, сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.
Детали
По данным аналитиков, если еще на прошлой неделе цену на качественную белокочанную капусту в Украине озвучивали фермеры от 22 грн/кг ($0,52/кг), то уже сегодня эту продукцию хозяйства готовы отпускать по 25-35 грн/кг ($0,60-0 ,84/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
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Отмечается, что предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, так как не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут продолжить расти. В то же время оптовые компании проявляют очень высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены.
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Указано, что на сегодня цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года, и большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее ее подорожание. Свое мнение они аргументируют снижением производства этой продукции страны, а также заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения.