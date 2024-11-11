Цена на капусту существенно возрастет из-за плохого урожая

Из-за сложных погодных условий в этом году цены на капусту в Украине вырастут, поскольку жара помешала нормальному росту урожая. Высокие цены на овощи обусловлены также другими факторами, в частности нехваткой рабочей силы из-за войны и подорожанием удобрений и средств защиты растений на мировом рынке.

Пишет УНН с ссылкой на SEEDS.

Сейчас мы видим, что есть проблема с капустой. Думаю, что в дальнейшем она будет еще дороже. Буквально вчера я разговаривал с одним из своих клиентов с юга Украины, они выращивают капусту, свеклу, морковь и лук. Он говорит, что с морковью в этом году у них ситуация не такая плохая, с луком - хорошая, однако с капустой ситуация просто катастрофическая - сказал коммерческий директор одной агрокомпании, Андрей Марущак.

По его словам, из-за жары капуста просто не смогла нормально вырасти. Он считает, что высокие цены на отечественные овощи продержатся недолго - до начала перепроизводства. Стоит отметить, что на повышение цен повлияли не только погодные условия, но и ряд других факторов.

«Мы должны осознать, что цены «золотые» не только из-за погодных условий. Прежде всего не стоит забывать, что в стране война, - у нас нет достаточного человеческого ресурса для работы в сельском хозяйстве. Следующий фактор - это мировое подорожание средств защиты растений и удобрений. Его также вызвала война в Украине. Но мы придем к той ситуации, когда овощи будут немного дешевле или очень дешевые, и нам уже сегодня надо думать о том, что делать дальше», - добавил эксперт.

Напомним,

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал, что жара летом повлияла на урожай, поэтому цены на овощи растут. Единственное, что может остановить дальнейшие рост - это присутствие импортной продукции.