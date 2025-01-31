Цены на свеклу в Украине взлетели на четверть за неделю: что происходит на рынке
Киев • УНН
Стоимость столовой свеклы в Украине выросла на 24% за неделю, достигнув 14-18 грн/кг. Эксперты связывают рост с сокращением запасов качественной продукции при увеличивающемся спросе.
На украинском рынке продолжается рост цен на столовую свеклу - за неделю они увеличились в среднем на 24%.
Пише УНН со ссылкой на EastFruit.
Аналитики проекта сообщают, что на текущей неделе на украинском рынке наблюдается рост цен на столовую свеклу. Местные производители отмечают сокращение запасов качественной продукции, тогда как спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей продолжает увеличиваться.
В результате на данный момент производители продают столовую свеклу по 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), что в среднем на 24% выше, чем в конце прошлой недели.
Основной причиной удорожания эксперты называют сокращение объемов продукции на рынке. Продажи свеклы из необорудованных хранилищ практически завершены, а предложение некондиционной продукции значительно снизилось. Это позволило производителям повысить цены на овощи высокого качества.
Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию06.01.2025, 10:49 • 64905 просмотров
На данный момент цены на свеклу в Украине в среднем на 35% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако участники рынка не исключают, что нынешняя тенденция роста цен может носить временный характер.
По их мнению, дальнейшее удорожание может подтолкнуть фермеров к активным распродажам продукции из хранилищ, что увеличит объем поставок и, как следствие, приведет к снижению цен.
Напомним
Белокочанная капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора, достигнув цены 25-35 грн/кг. Фермеры сдерживают продажи из-за прогнозов дальнейшего роста цен и ограниченного количества качественной продукции.