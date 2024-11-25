Цены на нефть стабилизировались после 6% роста за неделю

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после роста на 6% на прошлой неделе, на фоне того, как растущее напряжение между западными государствами и основными производителями нефти россией и Ираном усиливает опасения по поводу перебоев с поставками и удерживает цены на низком уровне, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,34%, или на 26 центов, до $74,91 за баррель к 09:31 по Гринвичу (11:31 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляли $70,89 за баррель, снизившись на 35 центов, или 0,49%.

Обе марки на прошлой неделе показали наибольший рост в недельном измерении с конца сентября после того, как россия запустила гиперзвуковую ракету по Украине как предупреждение Соединенным Штатам и Великобритании после ударов по россии с использованием западного оружия, указывает издание.

"Цены на нефть начинают новую неделю с некоторого охлаждения, поскольку участники рынка ждут новых сигналов от геополитических событий и политических перспектив ФРС, чтобы задать тон", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Кроме того, Иран отреагировал на резолюцию, принятую ядерным надзорным органом ООН в четверг, приказав принять такие меры, как активация различных новых и усовершенствованных центрифуг, используемых при обогащении урана.

"Вероятность изъятия некоторых иранских поставок возросла после осуждения Ирана за его ядерную программу, и согласие режима провести переговоры предполагает, что США введут санкции - это может привести к изъятию около 1 млн баррелей нефти в день", - сказал аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

Министерство иностранных дел Ирана заявило в воскресенье, что 29 ноября проведет переговоры по своей спорной ядерной программе с тремя европейскими государствами.

Ожидается, что на этой неделе на рынках также будут движения в преддверии встречи ОПЕК+ 1 декабря, где группа может решить дольше придерживаться значительных сокращений добычи нефти из-за слабого спроса.

"Саммит ОПЕК+ 1 декабря еще больше отложит начало запланированного увеличения добычи до февраля. Отложение начала до 2-го квартала или позже является еще одной возможностью, которая добавит еще большей поддержки", - сказал Тим Эванс, независимый энергетический аналитик.

Инвесторы также сосредоточились на росте спроса на нефть в Китае.

Импорт сырой нефти в Китай возобновился в ноябре, поскольку низкие цены привели к накоплению спроса. По словам осведомленных источников, импорт нефти в Китай, вероятно, еще больше увеличится за счет дополнительной импортной квоты объемом не менее 5,84 млн метрических тонн (116 800 баррелей в сутки), выданной независимым нефтепереработчикам для грузов, которые прибудут в следующем году.

Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации конфликта в Украине - Reuters