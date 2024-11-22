Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации конфликта в Украине - Reuters

В пятницу цены на нефть показали самый большой недельный рост за почти два месяца, увеличившись на 4%. Причиной стало обострение войны в Украине, которое снова добавило к рынку геополитическую премию за риск. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

К 14:18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 9 центов, достигнув 74,14 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 3 цента, до 70,07 доллара за баррель.

Давление на цены усилилось из-за неожиданного ухудшения деловой активности в еврозоне. Сфера услуг сократилась, а промышленность вошла в рецессию.

Месторождение Тенгиз в Казахстане, крупнейшее в стране, должно вернуться к полной добыче в начале декабря. Также министерство энергетики Казахстана сообщило, что планирует добыть 90 миллионов тонн нефти в 2025 году, по сравнению с 88 миллионами тонн в 2024-м.

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Несмотря на это, за неделю цены на нефть выросли почти на 4%. Причиной стало обострение войны в Украине: москва усилила свои действия после того, как Великобритания и США позволили Украине наносить ракетные удары по территории рф.

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен отметил, что эскалация конфликта подняла геополитическую напряженность до более высокого уровня, чем во время конфликта между Израилем и иранскими группировками. Он также добавил, что рост спроса на топливо из-за похолодания и повышение маржи нефтеперерабатывающих заводов способствовали повышению цен на этой неделе.

Рынок боится случайных разрушений в любой части нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, которые не только наносят долгосрочный ущерб, но и ускоряют разворачивание военной спирали