Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации конфликта в Украине - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
15:48 • 21642 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 79196 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 106272 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 127095 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 132111 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 122997 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 134173 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143361 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150405 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151063 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

 • 101532 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 114702 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 106029 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 79065 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 103137 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

15:48 • 21662 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

15:21 • 19306 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 103137 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 127099 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 132114 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

15:50 • 5642 просмотра
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 33692 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 38215 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 79065 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 106029 просмотра
Актуальное
Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации конфликта в Украине - Reuters

Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации конфликта в Украине - Reuters

Киев  •  УНН

 • 3824 просмотра

Read in English

Цены на нефть показали самый большой недельный рост за два месяца из-за эскалации конфликта в Украине. Brent достигла 74,14 доллара за баррель, а WTI - 70,07 доллара на фоне роста геополитической напряженности.

В пятницу цены на нефть показали самый большой недельный рост за почти два месяца, увеличившись на 4%. Причиной стало обострение войны в Украине, которое снова добавило к рынку геополитическую премию за риск. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

К 14:18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 9 центов, достигнув 74,14 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 3 цента, до 70,07 доллара за баррель.

Давление на цены усилилось из-за неожиданного ухудшения деловой активности в еврозоне. Сфера услуг сократилась, а промышленность вошла в рецессию.

Месторождение Тенгиз в Казахстане, крупнейшее в стране, должно вернуться к полной добыче в начале декабря. Также министерство энергетики Казахстана сообщило, что планирует добыть 90 миллионов тонн нефти в 2025 году, по сравнению с 88 миллионами тонн в 2024-м.

С марта рф поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти - BBC22 нояб. 2024, 05:11 • 17171 просмотр

Несмотря на это, за неделю цены на нефть выросли почти на 4%. Причиной стало обострение войны в Украине: москва усилила свои действия после того, как Великобритания и США позволили Украине наносить ракетные удары по территории рф.

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен отметил, что эскалация конфликта подняла геополитическую напряженность до более высокого уровня, чем во время конфликта между Израилем и иранскими группировками. Он также добавил, что рост спроса на топливо из-за похолодания и повышение маржи нефтеперерабатывающих заводов способствовали повышению цен на этой неделе.

Рынок боится случайных разрушений в любой части нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, которые не только наносят долгосрочный ущерб, но и ускоряют разворачивание военной спирали

- сказал аналитик PVM Джон Эванс.

Поддерживая цены на этой неделе, Китай объявил в четверг о политических мерах по стимулированию торговли, включая поддержку импорта энергоносителей, на фоне беспокойства по поводу угроз новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести таможенные тарифы.

Согласно данным аналитиков, трейдеров и данных отслеживания судов, импорт сырой нефти в Китай возобновится в ноябре.

Напомним 

Рост геополитического напряжения, вызванный эскалацией войны в Украине, значительно повлиял на финансовые рынки. Золото демонстрирует самый сильный недельный прирост за 13 месяцев, инвесторы ищут безопасные активы, а цены на нефть и газ достигли новых максимумов.

Китайский нефтеперерабатывающий завод неожиданно выбрал африканскую нефть вместо иранской14 нояб. 2024, 15:47 • 16440 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
reutersReuters
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан