Китайский нефтеперерабатывающий завод неожиданно выбрал африканскую нефть вместо иранской
Киев • УНН
Китайский завод Landbridge Petrochemical приобрел 2 млн баррелей африканской нефти для поставки в январе 2025 года. Это необычное решение связывают с возможным ужесточением санкций против иранской нефти и ростом цен на российскую.
Пока мировой нефтяной рынок готовится к действиям администрации Трампа по санкциям против иранской нефти, частный нефтеперерабатывающий завод из КНР приобрел партию западноафриканской нефти. Зафиксированная сделка вызвала интерес трейдеров, поскольку небольшие независимые переработчики из Поднебесной чаще предпочитают импортировать чувствительные сорта нефти из Ирана и России.
Пишет УНН со ссылкой на Вloomberg.
Landbridge Petrochemical Co., по данным трейдера, приобрела 2 млн баррелей, включая сорт Mostarda, для поставки в январе 2025 года.
Справка
Подобные заводы в Китае, известные как «чайники», ранее в основном покупали российскую и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткие маршруты доставки. Но условия меняются, делая другие потоки более привлекательными.
Указанная покупка происходит в то время, когда мировой нефтяной рынок готовится к тому, чтобы увидеть, какие изменения внесет следующая администрация Трампа в исполнение американских санкций против иранской нефти.
Банки предполагают, что подход может быть более жестким. По словам трейдеров, ограниченное предложение спотовой иранской нефти - учитывая опасения относительно возможного удара Израиля по энергетической инфраструктуре Тегерана - побуждает «чайников» искать другие источники нефти в других странах.
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По словам трейдеров, легкая иранская нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой $2 за баррель по отношению к ICE Brent, по сравнению с $3,50 месяц назад.
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Нефть из восточной России, с январской загрузкой, предлагалась с премией до $1,80 за баррель, что на 50 центов больше, чем месяц назад.
Пока в компании из КНР ответ на вопрос журналистов не предоставили.
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