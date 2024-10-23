Нефть дешевеет на фоне данных из США, но рынок следит за Ближним Востоком

Цены на нефть упали в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось, хотя фьючерсы все еще показывали рост примерно на 2% на этой неделе, на фоне того, как трейдеры учитывали конфликт на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на $1,40, или на 1,8%, до $74,64 за баррель на 14:07 по Киеву. Фьючерсы на нефть марки WTI также упали на $1,40, или на 2%, до $70,34.

Нефть росла в цене в течение двух предыдущих сессий, сократив потери с прошлой неделе более чем на 7%. Эти снижения были вызваны опасениями относительно спроса в Китае и некоторым ослаблением опасений относительно перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке.

Падение цен в среду произошло после того, как данные показали, что запасы нефти в США выросли на 1,64 млн баррелей на прошлой неделе, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения на 300 тыс. баррелей.

Но влияние запасов на цены было несколько компенсировано опасениями относительно потенциального риска поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Рынок продолжает ждать ответа Израиля на ракетную атаку Ирана", - заявили в среду аналитики ING, добавив, что во вторник высокие цены, возможно, были связаны с отсутствием каких-либо результатов последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль.

В среду Блинкен настаивал на прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС и "Хезболлой", но массированные израильские авиаудары по большому историческому ливанскому портовому городу продемонстрировали, что передышки не будет, отмечает издание.

Во вторник Израиль также подтвердил, что убил Хашема Сафиеддина, преемника покойного лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который был убит в прошлом месяце в результате израильской атаки на поддерживаемую Ираном ливанскую военизированную группировку.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию представителя "Хезболлы", который должен был стать преемником Насраллы

"Участники рынка рассчитывали на то, что конфликт на Ближнем Востоке затянется дольше, а соглашение о прекращении огня может зайти в тупик", - сказал стратег рынка IG Еап Джун Ронг.