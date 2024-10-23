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Нафта дешевшає на тлі даних з США, але ринок стежить за Близьким Сходом

Київ • УНН

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Ф'ючерси на нафту Brent і WTI знизилися на 1,8-2% через зростання запасів у США більше, ніж очікувалося. Ринок залишається напруженим через конфлікт на Близькому Сході та очікування відповіді Ізраїлю на атаку Ірану.

Нафта дешевшає на тлі даних з США, але ринок стежить за Близьким Сходом

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, хоча ф'ючерси все ще показували зростання приблизно на 2% цього тижня, на тлі того, як трейдери враховували конфлікт на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на $1,40, або на 1,8%, до $74,64 за барель на 14:07 за Києвом. Ф'ючерси на нафту марки WTI також впали на $1,40, або на 2%, до $70,34.

Нафта зростала в ціні протягом двох попередніх сесій, скоротивши втрати минулого тижня більш як на 7%. Ці зниження були викликані побоюваннями щодо попиту в Китаї та деяким ослабленням побоювань щодо перебоїв у постачанні нафти на Близькому Сході.

Падіння цін у середу відбулося після того, як дані показали, що запаси нафти в США зросли на 1,64 млн барелів минулого тижня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Аналітики, опитані Reuters, очікували збільшення на 300 тис. барелів.

Але вплив запасів на ціни був дещо компенсований побоюваннями щодо потенційного ризику поставок нафти через конфлікт на Близькому Сході.

"Ринок продовжує чекати на відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану", - заявили в середу аналітики ING, додавши, що у вівторок високі ціни, можливо, були пов'язані з відсутністю будь-яких результатів останнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю.

У середу Блінкен наполягав на припиненні бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС та "Хезболлою", але масовані ізраїльські авіаудари по великому історичному ліванському портовому місту продемонстрували, що перепочинку не буде, зауважує видання.

У вівторок Ізраїль також підтвердив, що вбив Хашема Сафієддіна, наступника покійного лідера "Хезболли" Хасана Насралли, який був убитий минулого місяця внаслідок ізраїльської атаки на підтримуване Іраном ліванське воєнізоване угруповання.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли23.10.24, 00:56 • 19025 переглядiв

"Учасники ринку розраховували на те, що конфлікт на Близькому Сході затягнеться довше, а угода про припинення вогню може зайти в глухий кут", - сказав стратег ринку IG Єап Джун Ронг.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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