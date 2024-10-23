Нафта дешевшає на тлі даних з США, але ринок стежить за Близьким Сходом

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI знизилися на 1,8-2% через зростання запасів у США більше, ніж очікувалося. Ринок залишається напруженим через конфлікт на Близькому Сході та очікування відповіді Ізраїлю на атаку Ірану.