Европейские цены на газ достигли максимума этого года: что происходит на рынке
Киев • УНН
Цены на газ в Европе выросли до 42,98 евро за мегаватт-час, самого высокого уровня с декабря 2023 года. Рост вызван перебоями поставок из Норвегии и геополитическими рисками на Ближнем Востоке.
Европейские цены на газ достигли самого высокого уровня в этом году, на фоне того, как опасения относительно поставок накладываются на геополитические риски, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Цена так называемого Title Transfer Facility (TTF), европейского эталона, выросла на 1,9 процента в пятницу до 42,98 евро за мегаватт-час, самого высокого уровня с начала декабря прошлого года.
Рост происходит несмотря на то, что газовые хранилища ЕС почти заполнены.
Аналитики говорят, что рост цен на газ обусловлен незапланированными прерываниями некоторых газовых потоков из Норвегии, крупнейшего поставщика природного газа в Европу, а также на фоне геополитических рисков, включая конфликт на Ближнем Востоке.
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