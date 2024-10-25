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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Європейські ціни на газ досягли максимуму цього року: що відбувається на ринку

Київ • УНН

 • 19904 перегляди

Ціни на газ у Європі зросли до 42,98 євро за мегават-годину, найвищого рівня з грудня 2023 року. Зростання спричинене перебоями постачання з Норвегії та геополітичними ризиками на Близькому Сході.

Європейські ціни на газ досягли максимуму цього року: що відбувається на ринку

Європейські ціни на газ досягли найвищого рівня цього року, на тлі того, як побоювання щодо постачання накладаються на геополітичні ризики, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Ціна так званого Title Transfer Facility (TTF), європейського еталону, зросла на 1,9 відсотка у п'ятницю до 42,98 євро за мегават-годину, найвищого рівня з початку грудня минулого року.

Зростання відбувається попри те, що газові сховища ЄС майже заповнені.

Аналітики кажуть, що зростання цін на газ зумовлене незапланованими перериваннями деяких газових потоків з Норвегії, найбільшого постачальника природного газу до Європи, а також на тлі геополітичних ризиків, включаючи конфлікт на Близькому Сході.

Нафта дешевшає на тлі даних з США, але ринок стежить за Близьким Сходом23.10.24, 15:32 • 17690 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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