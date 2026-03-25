Цены на нефть падают, фондовые рынки растут на фоне надежд на деэскалацию с Ираном
Киев • УНН
Цена Brent упала ниже 100 долларов на фоне новостей о плане деэскалации из 15 пунктов. Мировые фондовые индексы демонстрируют рост на фоне ожиданий мира.
Мировые рынки отреагировали на сообщения о возможных переговорах между США и Ираном снижением цен на нефть и ростом акций. Инвесторы ожидают ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Цена нефти Brent упала более чем на 4% и опустилась ниже 100 долларов за баррель.
В то же время фондовые рынки выросли: индексы Японии, Южной Кореи и Австралии показали положительную динамику, а фьючерсы на американские индексы поднялись более чем на 0,7%.
Доллар несколько ослаб, а доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,34%, что связывают с уменьшением инфляционных рисков на фоне падения цен на энергоносители.
Фактор переговоров
По данным медиа, США передали Ирану план из 15 пунктов, а также обсуждают возможность 30-дневного прекращения огня. Президент Дональд Трамп заявил, что Иран сделал "подарок" в качестве жеста доброй воли в переговорах.
В то же время Вашингтон продолжает военную подготовку – в частности, планируется развертывание около 3000 военных.
Контекст и риски
Несмотря на сигналы о возможной деэскалации, боевые действия продолжаются. Сообщается о новых ударах в регионе и атаках дронов на инфраструктуру. Ключевым фактором для рынков остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.
Аналитики отмечают, что даже частичное возобновление судоходства может снизить премию за риск, однако неопределенность на рынке сохраняется.
