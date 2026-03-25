Ціни на нафту падають, фондові ринки зростають через надії на деескалацію з Іраном
Київ • УНН
Ціна Brent впала нижче 100 доларів на тлі новин про план деескалації з 15 пунктів. Світові фондові індекси демонструють ріст через очікування миру.
Світові ринки відреагували на повідомлення про можливі переговори між США та Іраном зниженням цін на нафту та зростанням акцій. Інвестори очікують послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ціна нафти Brent впала більш ніж на 4% і опустилася нижче 100 доларів за барель.
Водночас фондові ринки зросли: індекси Японії, Південної Кореї та Австралії показали позитивну динаміку, а ф’ючерси на американські індекси піднялися більш ніж на 0,7%.
Долар дещо ослаб, а прибутковість 10-річних облігацій США знизилася до 4,34%, що пов’язують зі зменшенням інфляційних ризиків на тлі падіння цін на енергоносії.
Фактор переговорів
За даними медіа, США передали Ірану план із 15 пунктів, а також обговорюють можливість 30-денного припинення вогню. Президент Дональд Трамп заявив, що Іран зробив "подарунок" як жест доброї волі у переговорах.
Водночас Вашингтон продовжує військову підготовку – зокрема планується розгортання близько 3000 військових.
Контекст і ризики
Попри сигнали про можливу деескалацію, бойові дії тривають. Повідомляється про нові удари в регіоні та атаки дронів на інфраструктуру. Ключовим фактором для ринків залишається ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок енергоносіїв.
Аналітики зазначають, що навіть часткове відновлення судноплавства може знизити премію за ризик, однак невизначеність на ринку зберігається.
