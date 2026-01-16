$43.180.08
18:27 • 5690 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 10239 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 14161 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 15998 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 33339 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30399 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27164 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25467 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24481 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34604 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Цены на нефть Caspian CPC Blend резко упали из-за атак беспилотников на танкеры в Черном море. ExxonMobil увеличила дисконт на свою продукцию, но покупателей не нашлось.

Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море

Стоимость сырой нефти марки Caspian CPC Blend на текущей неделе продемонстрировала резкое падение. Основными факторами снижения цены стали атаки беспилотников на танкеры в акватории Черного моря и логистические задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН

Детали

Американская корпорация ExxonMobil, являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), была вынуждена существенно увеличить дисконт на свою продукцию. В четверг компания предлагала партию объемом 120 000 тонн со скидкой 1,35 доллара за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent.

Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США12.01.26, 21:04 • 5181 просмотр

Это значительное падение по сравнению с предыдущим днем, когда скидка составляла всего 40 центов. Несмотря на привлекательную стоимость, ни один покупатель не откликнулся, и предложение впоследствии отозвали.

Риски для экспорта и реакция Казахстана

Ситуация обострилась после того, как во вторник по меньшей мере два нефтяных танкера, один из которых был зафрахтован компанией Chevron, подверглись ударам неидентифицированными дронами. Из-за угрозы безопасности судоходства Казахстан уже призвал США и Европу посодействовать защите экспортных маршрутов. CPC Blend является критически важным сырьем для многих европейских нефтеперерабатывающих заводов, однако из-за роста рисков и вероятных дополнительных затрат спрос на этот сорт нефти пока остается низким. 

В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters13.01.26, 17:03 • 3708 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Нефть марки Brent
Европа
Соединённые Штаты
Казахстан