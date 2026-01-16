Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море

Стоимость сырой нефти марки Caspian CPC Blend на текущей неделе продемонстрировала резкое падение. Основными факторами снижения цены стали атаки беспилотников на танкеры в акватории Черного моря и логистические задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американская корпорация ExxonMobil, являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), была вынуждена существенно увеличить дисконт на свою продукцию. В четверг компания предлагала партию объемом 120 000 тонн со скидкой 1,35 доллара за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent.

Это значительное падение по сравнению с предыдущим днем, когда скидка составляла всего 40 центов. Несмотря на привлекательную стоимость, ни один покупатель не откликнулся, и предложение впоследствии отозвали.

Риски для экспорта и реакция Казахстана

Ситуация обострилась после того, как во вторник по меньшей мере два нефтяных танкера, один из которых был зафрахтован компанией Chevron, подверглись ударам неидентифицированными дронами. Из-за угрозы безопасности судоходства Казахстан уже призвал США и Европу посодействовать защите экспортных маршрутов. CPC Blend является критически важным сырьем для многих европейских нефтеперерабатывающих заводов, однако из-за роста рисков и вероятных дополнительных затрат спрос на этот сорт нефти пока остается низким.

