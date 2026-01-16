Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море
Киев • УНН
Цены на нефть Caspian CPC Blend резко упали из-за атак беспилотников на танкеры в Черном море. ExxonMobil увеличила дисконт на свою продукцию, но покупателей не нашлось.
Стоимость сырой нефти марки Caspian CPC Blend на текущей неделе продемонстрировала резкое падение. Основными факторами снижения цены стали атаки беспилотников на танкеры в акватории Черного моря и логистические задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Американская корпорация ExxonMobil, являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), была вынуждена существенно увеличить дисконт на свою продукцию. В четверг компания предлагала партию объемом 120 000 тонн со скидкой 1,35 доллара за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent.
Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США12.01.26, 21:04 • 5181 просмотр
Это значительное падение по сравнению с предыдущим днем, когда скидка составляла всего 40 центов. Несмотря на привлекательную стоимость, ни один покупатель не откликнулся, и предложение впоследствии отозвали.
Риски для экспорта и реакция Казахстана
Ситуация обострилась после того, как во вторник по меньшей мере два нефтяных танкера, один из которых был зафрахтован компанией Chevron, подверглись ударам неидентифицированными дронами. Из-за угрозы безопасности судоходства Казахстан уже призвал США и Европу посодействовать защите экспортных маршрутов. CPC Blend является критически важным сырьем для многих европейских нефтеперерабатывающих заводов, однако из-за роста рисков и вероятных дополнительных затрат спрос на этот сорт нефти пока остается низким.
В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters13.01.26, 17:03 • 3708 просмотров