Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі

Ціни на нафту Caspian CPC Blend різко впали через атаки безпілотників на танкери в Чорному морі. ExxonMobil збільшила дисконт на свою продукцію, але покупців не знайшлося.
Вартість сирої нафти марки Caspian CPC Blend на поточному тижні продемонструвала різке падіння. Основними чинниками зниження ціни стали атаки безпілотників на танкери в акваторії Чорного моря та логістичні затримки, спричинені несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Американська корпорація ExxonMobil, яка є акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), була змушена суттєво збільшити дисконт на свою продукцію. У четвер компанія пропонувала партію обсягом 120 000 тонн зі знижкою 1,35 долара за барель порівняно з еталонною ціною Brent.
Це значне падіння порівняно з попереднім днем, коли знижка становила лише 40 центів. Попри привабливу вартість, жоден покупець не зголосився, і пропозицію згодом відкликали.
Ризики для експорту та реакція Казахстану
Ситуація загострилася після того, як у вівторок щонайменше два нафтові танкери, один з яких був зафрахтований компанією Chevron, зазнали ударів неідентифікованими дронами. Через загрозу безпеці судноплавства Казахстан уже закликав США та Європу посприяти захисту експортних маршрутів. CPC Blend є критично важливою сировиною для багатьох європейських нафтопереробних заводів, проте через зростання ризиків та ймовірні додаткові витрати попит на цей сорт нафти наразі залишається низьким.
