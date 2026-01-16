Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 5926 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 10491 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 14536 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 16196 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 33498 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 30467 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27198 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25479 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24495 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34621 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42 • 15347 перегляди
Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду16 січня, 13:25 • 5270 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський16 січня, 14:04 • 12756 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 8466 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 11601 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 14536 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 11804 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 46564 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 77976 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 96266 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Віталій Кличко
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 2410 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 19517 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 24480 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36115 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56875 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
ChatGPT
Дипломатка

Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Ціни на нафту Caspian CPC Blend різко впали через атаки безпілотників на танкери в Чорному морі. ExxonMobil збільшила дисконт на свою продукцію, але покупців не знайшлося.

Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі

Вартість сирої нафти марки Caspian CPC Blend на поточному тижні продемонструвала різке падіння. Основними чинниками зниження ціни стали атаки безпілотників на танкери в акваторії Чорного моря та логістичні затримки, спричинені несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН

Деталі

Американська корпорація ExxonMobil, яка є акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), була змушена суттєво збільшити дисконт на свою продукцію. У четвер компанія пропонувала партію обсягом 120 000 тонн зі знижкою 1,35 долара за барель порівняно з еталонною ціною Brent.

Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США12.01.26, 21:04 • 5181 перегляд

Це значне падіння порівняно з попереднім днем, коли знижка становила лише 40 центів. Попри привабливу вартість, жоден покупець не зголосився, і пропозицію згодом відкликали.

Ризики для експорту та реакція Казахстану

Ситуація загострилася після того, як у вівторок щонайменше два нафтові танкери, один з яких був зафрахтований компанією Chevron, зазнали ударів неідентифікованими дронами. Через загрозу безпеці судноплавства Казахстан уже закликав США та Європу посприяти захисту експортних маршрутів. CPC Blend є критично важливою сировиною для багатьох європейських нафтопереробних заводів, проте через зростання ризиків та ймовірні додаткові витрати попит на цей сорт нафти наразі залишається низьким. 

У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters13.01.26, 17:03 • 3708 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Brent
Європа
Сполучені Штати Америки
Казахстан