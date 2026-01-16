Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі

Вартість сирої нафти марки Caspian CPC Blend на поточному тижні продемонструвала різке падіння. Основними чинниками зниження ціни стали атаки безпілотників на танкери в акваторії Чорного моря та логістичні затримки, спричинені несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американська корпорація ExxonMobil, яка є акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), була змушена суттєво збільшити дисконт на свою продукцію. У четвер компанія пропонувала партію обсягом 120 000 тонн зі знижкою 1,35 долара за барель порівняно з еталонною ціною Brent.

Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США

Це значне падіння порівняно з попереднім днем, коли знижка становила лише 40 центів. Попри привабливу вартість, жоден покупець не зголосився, і пропозицію згодом відкликали.

Ризики для експорту та реакція Казахстану

Ситуація загострилася після того, як у вівторок щонайменше два нафтові танкери, один з яких був зафрахтований компанією Chevron, зазнали ударів неідентифікованими дронами. Через загрозу безпеці судноплавства Казахстан уже закликав США та Європу посприяти захисту експортних маршрутів. CPC Blend є критично важливою сировиною для багатьох європейських нафтопереробних заводів, проте через зростання ризиків та ймовірні додаткові витрати попит на цей сорт нафти наразі залишається низьким.

У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters