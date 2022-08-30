"Это исключительно кровавые деньги": военнослужащий ВСУ о выдаче лицензии 1xBet

Цитата

“Не исключено, что там (в выдаче лицензии 1xBet – ред.) присутствует коррупционная составляющая. Ну, не хотят российские компании уйти с рынка Украины, хотят зарабатывать деньги дальше, потому что им все равно, что их страна напала на нашу. Это исключительно деньги, кровавые деньги", - считает военнослужащий.

Контекст

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.

Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

А после - еще раз заявил, что весь бизнес, у которого российские корни должен перестать работать в Украине.

Несмотря на это в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выдавшей лицензии 1xBet, занимаются “политической слепотой” и не хотят видеть российского следа букмекерской конторы, однако только они – единственный орган в государстве, имеющий исключительное право аннулировать букмекерам лицензии для работы в Украине.