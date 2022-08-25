В СБУ розповіли, хто має анулювати ліцензію проросійському букмекеру 1xBet
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей - єдиний орган, який має виключне право на анулювання ліцензії операторам азартних ігор в Україні. Про це журналістам УНН повідомили у Службі безпеки України. Там наголосили - вже перевіряють інформацію щодо зв’язку “Твоя беттінгова компанія” (працює під брендом 1xBet) з росією.
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“За дорученням керівництва Служби безпеки України уповноваженим підрозділом СБУ перевіряється інформація щодо можливого зв’язку ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (1хBet - ред.) з державою-агресором. У разі виникнення передбачених законодавством підстав буде вжито вичерпних заходів реагування (...).
Відповідно до ЗУ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, виключно КРАІЛ приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій операторам азартних ігор”, - повідомили в СБУ.
Контекст
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала 2 ліцензії ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (на роботу онлайн-казино та на букмекерську діяльність), вказавши в них, що працює під брендом 1xBet.
Ця компанія номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів InformNapalm, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.
Попри це, в КРАІЛ і досі повідомляють, що не бачать російського сліду в компанії та нібито звернулися до Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Подільської окружної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу для того, аби з’ясувати, чи співпрацює букмекерська компанія 1xBet з росією.
В БЕБ вже заявили - не отримували від КРАІЛ жодних звернень.
Тим часом Президент Володимир Зеленський вже доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією. Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.