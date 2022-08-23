Бюро економічної безпеки не отримувало звернень від КРАІЛ щодо перевірки 1xBet на зв’язок з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Бюро економічної безпеки заявили, що не отримували звернень від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відносно перевірки ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (1xBet) на зв’язок з росією. Про це журналістам УНН повідомили у пресслужбі БЕБ.
Цитата
"В головному підрозділі детективів БЕБ відсутнє звернення КРАІЛ щодо перевірки інформації щодо можливого зв’язку ТОВ ("Твоя беттінгова компанія", торгова марка - 1xBet, - ред.) з державою-агресором", - повідомили в Бюро.
Контекст
У пресслужбі КРАІЛ на запит журналістів УНН повідомили, що вони звернулися до Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Подільської окружної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу для того, аби з’ясувати чи співпрацює букмекерська компанія 1xBet з росією.
Водночас низка відомств спростували цю інформацію журналістам УНН і зазначили, що не отримували від КРАІЛ жодних запитів для перевірки букмекера 1xBet.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії прем'єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.
Водночас, Бюро економічної безпеки розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо букмекерської діяльності операторів грального бізнесу без відповідної ліцензії. Йдеться зокрема про проросійського букмекера 1xBet.
У діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного типу діяльності. Що своєю чергою призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.