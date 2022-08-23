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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Бюро экономической безопасности не получало обращений от КРАИЛ по поводу проверки 1xBet на связь с россией

Киев • УНН

 • 285949 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Бюро экономической безопасности заявили, что не получали обращений от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по поводу проверки ООО "Твоя беттинговая компания" (1xBet) на связь с россией. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе БЭБ.

Бюро экономической безопасности не получало обращений от КРАИЛ по поводу проверки 1xBet на связь с россией

Цитата

"В главном подразделении детективов БЭБ отсутствует обращение КРАИЛ о проверке информации о возможной связи ООО ("Твоя беттинговая компания", торговая марка - 1xBet, - ред.) с государством-агрессором", - сообщили в Бюро.

Контекст

В пресс-службе КРАИЛ по запросу журналистов УНН сообщили, что они обратились в Бюро экономической безопасности, Службу безопасности Украины, Подольскую окружную прокуратуру и Государственную службу финансового мониторинга для того, чтобы выяснить сотрудничает ли букмекерская компания 1xBet с россией.

В то же время ряд ведомств опровергли эту информацию журналистам УНН и отметили, что не получали от КРАИЛ никаких запросов для проверки букмекера 1xBet.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

Вместе с тем, Бюро экономической безопасности начало досудебное расследование по уголовному производству при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора относительно букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет о пророссийском букмекере 1xBet.

В деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что в свою очередь привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

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