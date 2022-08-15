Сайти проросійського букмекера 1xBet, які КРАІЛ вимагав закрити, досі працюють
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) минулого тижня оприлюднила рішення, у яких наполягала на обмеженні доступу в Україні до деяких нелегальних сайтів проросійського букмекера 1xBet. Журналісти УНН вирішили перевірити, чи виконується рішення КРАІЛ і, як виявилось, – ні. Сайти досі працюють.
Деталі
Відповідно до рішень КРАІЛ, 2 сайти 1xBet, а саме – ua1xbet.com та 1xbett.mobi, повинні були перестати працювати в Україні, оскільки не мають відповідної ліцензії. Але обидва сайти досі працюють.
Раніше в КРАІЛ повідомляли, що у разі невиконання їхніх рішень вони звертатимуться до інтернет-провайдерів та правоохоронних органів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем'єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.
Водночас, Бюро економічної безпеки розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо букмекерської діяльності операторів грального бізнесу без відповідної ліцензії. Йдеться зокрема про проросійського букмекера 1xBet.
У діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного типу діяльності. Що, своєю чергою, призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.