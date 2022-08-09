КРАИЛ требует ограничить в Украине доступ к некоторым нелегальным сайтам пророссийского букмекера 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала решения, в которых настаивает на ограничении доступа в Украине к некоторым нелегальным сайтам пророссийского букмекера 1xBet, передает УНН.
Детали
В обнародованных документах идет речь о сайте ua1xbet.com и 1xbett.mobi.
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Комиссия указывает, что эти сайты работают без лицензии и требует от поставщиков услуг хостинга ограничить доступ к ним на территории Украины. В случае невыполнения этого решения КРАИЛ будет обращаться к интернет-провайдерам и правоохранительным органам.
Цитата
“Поставщику услуг хостига (хранения информации) Cloudflare.Inc. на технических средствах которого размещен веб-сайт ua1xbet.com, с использованием которого организуются, проводятся азартные игры или предоставляется доступ к ним без соответствующей лицензии, выполнить требование КРАИЛ, указанное в пункте 1 настоящего решения (ограничить доступ из Украины - ред.) в срок не более трех рабочих дней со дня ее направления”, – говорится в документе.
Соответствующее решение опубликовано и по сайту 1xbett.mobi. Документ датирован 4 августа этого года, однако на момент написания материала эти два сайта все еще работают.
Напомним
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.
В то же время, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.