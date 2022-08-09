КРАІЛ вимагає обмежити в Україні доступ до деяких нелегальних сайтів проросійського букмекера 1xBet

Деталі

В оприлюднених документах йде мова про сайт ua1xbet.com і 1xbett.mobi.

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Комісія вказує, що ці сайти працюють без відповідної ліцензії та вимагає від постачальників послуг хостингу обмежити доступ до них на території України. У разі невиконання цього рішення КРАІЛ буде звертатися до інтернет-провайдерів та правоохоронних органів.

Цитата

“Постачальнику послуг хостигу (зберігання інформації) Cloudflare.Inc. на технічних засобах якого розміщений веб сайт ua1xbet.com, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, виконати вимогу КРАІЛ, зазначену в пункті 1 цього рішення (обмежити доступ з України, - ред.) в строк не більше трьох робочих днів з дня її направлення”, - йдеться в документі.

Відповідне рішення опубліковано й щодо сайту 1xbett.mobi. Документ датовано 4 серпня цього року, однак на час написання матеріалу ці два сайти все ще працюють.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Водночас українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (бренд 1xBet) за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.