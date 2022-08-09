Нардеп від "Слуги народу" запропонував проаналізувати внесок Бориса Баума, який втік з України, в економіку та підтримку ЗСУ

Цитата

“Коли громадянин України під час військової агресії проти рідної країни виїжджає за кордон без вагомих на це причин, то це ставить під сумнів високий рівень його патріотизму (…). Як у випадку з паном Баумом, то я просто не знаю. І не в курсі, чи він «рве на собі сорочку», називаючи себе патріотом. Якщо так, тоді треба би проаналізувати його внесок в економіку та підтримку ЗСУ”, - повідомив Мазурашу.

Він підкреслив, що якщо Борис Баум дійсно виїхав з України за латвійським, а не за українським паспортом, то по факту це є порушення законодавства.

“Щодо виїзду пана Баума з України після 24.02.2022, то зрозуміло, що формально мало місце порушення, адже за нашим законодавством, якщо громадянин України має громадянство іншої країни, поки не буде Указу Президента про припинення нашого громадянства, держава ставиться до нього виключено як до нашого громадянина”, - розповів нардеп від “Слуги народу”.

Нагадаємо

Як стало відомо журналістам УНН з власних джерел, колишній перший заступник голови ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, виїхав з країни за своїм латвійським паспортом та досі не повернувся назад.

За словами речника Держприкордонслужби, якщо ДПСУ дізнається про втечу Баума з України за латвійським паспортом, йому буде загрожувати адмінвідповідальність.

Бориса Баума називають лобістом грального бізнесу в Україні. Буцімто саме він лобіював видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1xBet.

Після виїзду Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Сам Баум внесений до бази “Миротворця” як людина, яка брала “свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася - ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.