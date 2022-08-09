Нардеп від "Слуги народу" запропонував проаналізувати внесок Бориса Баума, який втік з України, в економіку та підтримку ЗСУ

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 60965 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 111971 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 114867 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 124505 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 118882 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 99094 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 100312 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 260602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152259 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173343 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 139231 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 46053 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 106264 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 60625 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 86060 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 86082 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 260618 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 529166 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 476400 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 679979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 35557 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 60625 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 106264 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145118 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 122943 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Нардеп від "Слуги народу" запропонував проаналізувати внесок Бориса Баума, який втік з України, в економіку та підтримку ЗСУ

Нардеп від "Слуги народу" запропонував проаналізувати внесок Бориса Баума, який втік з України, в економіку та підтримку ЗСУ

Київ • УНН

 • 234663 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу запропонував проаналізувати внесок ексголови консультативної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Бориса Баума, який нещодавно втік з України, в економіку та підтримку ЗСУ. Про це він розповів журналістам УНН.

Цитата

“Коли громадянин України під час військової агресії проти рідної країни виїжджає за кордон без вагомих на це причин, то це ставить під сумнів високий рівень його патріотизму (…). Як у випадку з паном Баумом, то я просто не знаю. І не в курсі, чи він «рве на собі сорочку», називаючи себе патріотом. Якщо так, тоді треба би проаналізувати його внесок в економіку та підтримку ЗСУ”, - повідомив Мазурашу.

Він підкреслив, що якщо Борис Баум дійсно виїхав з України за латвійським, а не за українським паспортом, то по факту це є порушення законодавства.

“Щодо виїзду пана Баума з України після 24.02.2022, то зрозуміло, що формально мало місце порушення, адже за нашим законодавством, якщо громадянин України має громадянство іншої країни, поки не буде Указу Президента про припинення нашого громадянства, держава ставиться до нього виключено як до нашого громадянина”, - розповів нардеп від “Слуги народу”.

Нагадаємо

Як стало відомо журналістам УНН з власних джерел, колишній перший заступник голови ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, виїхав з країни за своїм латвійським паспортом та досі не повернувся назад.

За словами речника Держприкордонслужби, якщо ДПСУ дізнається про втечу Баума з України за латвійським паспортом, йому буде загрожувати адмінвідповідальність.

Бориса Баума називають лобістом грального бізнесу в Україні. Буцімто саме він лобіював видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1xBet.

Після виїзду Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Сам Баум внесений до бази “Миротворця” як людина, яка брала “свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася - ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61