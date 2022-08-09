Нардеп от "Слуги народа" предложил проанализировать вклад Бориса Баума, бежавшего из Украины, в экономику и поддержку ВСУ

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“Когда гражданин Украины во время военной агрессии против родной страны выезжает за границу без весомых причин, то это ставит под сомнение высокий уровень его патриотизма (…). Как в случае с господином Баумом, я просто не знаю. И не в курсе, рвет ли он «на себе рубашку», называя себя патриотом. Если да, тогда надо бы проанализировать его вклад в экономику и поддержку ВСУ”, - сообщил Мазурашу.

Он подчеркнул, что если Борис Баум действительно выехал из Украины по латвийскому, а не по украинскому паспорту, то по факту это нарушение законодательства.

“Относительно выезда Баума из Украины после 24.02.2022, то понятно, что формально имело место нарушение, ведь по нашему законодательству, если гражданин Украины имеет гражданство другой страны, пока не будет Указа Президента о прекращении нашего гражданства, государство относится к нему исключено как к нашему гражданину”, – рассказал нардеп от “Слуги народа”.

Напомним

Как стало известно журналистам УНН из собственных источников, бывший первый заместитель председателя совета КРАИЛ Борис Баум, имеющий украинское гражданство, уехал из страны по своему латвийскому паспорту и до сих пор не вернулся назад.

По словам спикера Госпогранслужбы, если ГПСУ узнает о бегстве Баума из Украины по латвийскому паспорту, ему будет угрожать админответственность.

Бориса Баума называют лоббистом игорного бизнеса в Украине. Якобы именно он лоббировал выдачу лицензии российской букмекерской компании 1xBet.

После выезда Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УКУ (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Сам Баум внесен в базу “Миротворца” как человек, принимавший “сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимавшийся – ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.