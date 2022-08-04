Речник Держприкордонслужби розповів, що може загрожувати Борису Бауму, який втік з України за латвійським паспортом

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“В першу чергу така особа розглядається як громадянин України, якщо в нього є українське громадянство, а не як громадянин іншої країни. Тому за спробу незаконного перетину кордону, оскільки він надає зовсім інші документи під час реєстрації, йому може загрожувати адміністративна відповідальність”, - повідомив Демченко.

Журналісти УНН з власних джерел дізналися, що російський бізнесмен та лобіст грального бізнесу в Україні Борис Баум втік з України за своїм латвійським паспортом.

Борис Баум залізничним транспортом перетнув українсько-польський кордон 22 червня о о 4:36 ранку по дійсному паспорту громадянина Латвії LV6128194 та досі не повернувся до України.

За інформацією ЗМІ, Баум у 2020 році отримав українське громадянство. Після чого - був обраний першим заступником голови ради КРАІЛ. Нещодавно розслідувачі InformNapalm з’ясували, що саме Борис Баум вже під час війни лобіював видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1xBet для роботи в Україні.

Нагадаємо

Головне слідче управління Нацполіції вже відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії: "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.