"Ми не надаємо інформацію про своїх громадян": МВС Латвії відмовилося коментувати громадянство Баума

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“Повідомляємо, що через GDPR (Загальний регламент захисту даних, - ред.) Управління з питань громадянства та міграції Латвії не надає інформацію про своїх громадян”, - йдеться у відповіді МВС Латвії.

Як стало відомо раніше, лобіст грального бізнесу Борис Баум після свого звільнення утік з України. За інформацією журналістів, попри наявне українське громадянство, видане Бауму у 2020 році Президентом Зеленським, він й досі має латвійський паспорт.

Саме завдяки Бауму компанія "Твоя Беттінгова Компанія" отримала під час війни ліцензію для ведення грального бізнесу в Україні. Попри те, що ця компанія зареєстрована в Україні та її кінцевим бенефіціаром є українець, вона володіє брендом 1xBet і, за інформацією волонтерської розслідувальної спільноти Інформнапалм, кінцевими власниками цього бізнесу насправді є троє громадян рф.

За словами голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, якщо українські правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet - це дійсно російська компанія, то їх ліцензії на провадження букмекерської діяльності та роботи онлайн-казино в Україні будуть анульовані.

Водночас допоки триває слідство, лобіст ігорного бізнесу Баум досі має громадянство України, а проросійський букмекер 1xBet продовжує офіційно працювати і може збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування фсб.