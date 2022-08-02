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"Ми не надаємо інформацію про своїх громадян": МВС Латвії відмовилося коментувати громадянство Баума

"Ми не надаємо інформацію про своїх громадян": МВС Латвії відмовилося коментувати громадянство Баума

Київ • УНН

 • 309931 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Управління з питань громадянства та міграції Латвійської Республіки відмовилося надавати дані журналістам УНН щодо наявного латвійського громадянства Бориса Баума, якого нещодавно звільнили з посади першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ.

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Цитата

“Повідомляємо, що через GDPR (Загальний регламент захисту даних, - ред.) Управління з питань громадянства та міграції Латвії не надає інформацію про своїх громадян”, - йдеться у відповіді МВС Латвії.

Як стало відомо раніше, лобіст грального бізнесу Борис Баум після свого звільнення утік з України. За інформацією журналістів, попри наявне українське громадянство, видане Бауму у 2020 році Президентом Зеленським, він й досі має латвійський паспорт.

Саме завдяки Бауму компанія "Твоя Беттінгова Компанія" отримала під час війни ліцензію для ведення грального бізнесу в Україні. Попри те, що ця компанія зареєстрована в Україні та її кінцевим бенефіціаром є українець, вона володіє брендом 1xBet і, за інформацією волонтерської розслідувальної спільноти Інформнапалм, кінцевими власниками цього бізнесу насправді є троє громадян рф.

За словами голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, якщо українські правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet - це дійсно російська компанія, то їх ліцензії на провадження букмекерської діяльності та роботи онлайн-казино в Україні будуть анульовані.

Водночас допоки триває слідство, лобіст ігорного бізнесу Баум досі має громадянство України, а проросійський букмекер 1xBet продовжує офіційно працювати і може збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування фсб.

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