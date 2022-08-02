"Мы не предоставляем информацию о своих гражданах": МВД Латвии отказалось комментировать гражданство Баума

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“Сообщаем, что через GDPR (Общий регламент защиты данных, – ред.) Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии не предоставляет информацию о своих гражданах”, – говорится в ответе МВД Латвии.

Как стало известно ранее, лоббист игорного бизнеса Борис Баум после своего увольнения сбежал из Украины. По информации журналистов, несмотря на имеющееся украинское гражданство, выданное Бауму в 2020 году Президентом Зеленским, у него до сих пор есть латвийский паспорт.

Именно благодаря Бауму компания "Твоя Беттинговая Компания" получила во время войны лицензию для ведения игорного бизнеса в Украине. Несмотря на то, что эта компания зарегистрирована в Украине и ее конечным бенефициаром является украинец, она владеет брендом 1xBet и, по информации волонтерского расследовательского сообщества Информнапалм, конечными владельцами этого бизнеса на самом деле являются трое граждан рф.

По словам председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, если украинские правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xBet – это действительно российская компания, то их лицензии на осуществление букмекерской деятельности и работы онлайн-казино в Украине будут аннулированы.

В то же время, пока длится следствие, лоббист игорного бизнеса Баум до сих пор имеет гражданство Украины, а пророссийский букмекер 1xBet продолжает официально работать и может собирать личные данные украинцев для их дальнейшей вербовки фсб.