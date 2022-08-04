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Спикер Госпогранслужбы рассказал, что может угрожать сбежавшему из Украины за латвийским паспортом Борису Бауму

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что в случае, если ГПСУ узнает о побеге российского бизнесмена Бориса Баума из Украины по латвийскому паспорту, ему будет угрожать админответственность.

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Цитата

“В первую очередь такое лицо рассматривается как гражданин Украины, если у него есть украинское гражданство, а не как гражданин другой страны. Поэтому за попытку незаконного пересечения границы, поскольку он предоставляет совсем другие документы при регистрации, ему может угрожать административная ответственность”, - сообщил Демченко.

Журналисты УНН из собственных источников узнали, что российский бизнесмен и лоббист игорного бизнеса в Украине Борис Баум бежал из Украины за своим латвийским паспортом.

Борис Баум железнодорожным транспортом пересек украинско-польскую границу 22 июня в 4:36 утра по действительному паспорту гражданина Латвии LV6128194 и до сих пор не вернулся в Украину.

По информации СМИ, Баум в 2020 году получил украинское гражданство. После чего был избран первым заместителем председателя совета КРАИЛ. Недавно расследователи InformNapalm выяснили, что Борис Баум уже во время войны лоббировал выдачу лицензии российской букмекерской компании 1xBet для работы в Украине.

Напомним

Главное следственное управление Нацполиции уже открыло уголовное производство (№ 12022000000000558) из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании: "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

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