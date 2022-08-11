Под прицелом букмекер 1xBet: Бюро экономической безопасности начало досудебное расследование

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“Сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии за прошедший период”, - сообщили в БЭБ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности подчеркнули – в деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Добавим

Главное следственное управление Нацполиции уже расследует уголовное производство, открытое в конце июня этого года из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УКУ (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. Несмотря на это компания до сих пор продолжает работать в Украине, хотя петиция относительно ее запрета уже набрала более 25 тысяч голосов.

В рф 1xBet якобы не работают, однако в одном из Телеграм-каналов, специализирующемся на публикации "сливов" о банках, информация опровергается. Кроме того, как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в россии, и 1хBet - по факту одна и та же компания.

Также по словам расследователей, лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине.

Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.

Известно, что Баум уже покинул Украину по литовскому паспорту.