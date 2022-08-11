Під прицілом букмекер 1xBet: Бюро економічної безпеки розпочало досудове розслідування

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“Співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

У межах досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи компанії, за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без відповідної ліцензії за минулий період”, - повідомили у БЕБ.

Співробітники Бюро економічної безпеки підкреслили - у діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліценцій на провадження відповідного типу діяльності. Що, своєю чергою, призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Додамо

Головне слідче управління Нацполіції вже розслідує кримінальне провадження, відкрите наприкінці червня цього року через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Нагадаємо

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1xBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей. Попри це компанія й досі продовжує працювати в Україні, хоча петиція щодо її заборони вже набрала більш ніж 25 тисяч голосів.

У рф 1xBet начебто не працюють, однак у одному з Телеграм-каналів, який спеціалізується на публікації "зливів" про банки, інформація спростовується. Окрім того, як наголошують волонтери групи BraveUkraine, "1xСтавка", яка досі працює в рф, та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.

Також за словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в інтернеті видали за протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні.

Відразу після публікації розслідування власники-росіяни 1XBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" – базу даних злочинів проти національної безпеки України.

Відомо, що Баум вже покинув Україну за литовським паспортом.