Сайты пророссийского букмекера 1xBet, которые КРАИЛ требовал закрыть, до сих пор работают
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на прошлой неделе обнародовала решения, настаивающие на ограничении доступа в Украине к некоторым нелегальным сайтам пророссийского букмекера 1xBet. Журналисты УНН решили проверить, выполняется ли решение КРАИЛ и, как оказалось, – нет. Сайты до сих пор работают.
Детали
Согласно решениям КРАИЛ, 2 сайта 1xBet, а именно – ua1xbet.com и 1xbett.mobi, должны были перестать работать в Украине, поскольку не имеют соответствующей лицензии. Но оба сайта до сих пор работают.
Ранее в КРАИЛ сообщали, что в случае невыполнения их решений они будут обращаться к интернет-провайдерам и правоохранительным органам.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещении работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.
В то же время, Бюро экономической безопасности начало досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора относительно букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет в частности о пророссийском букмекере 1xBet.
В деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.