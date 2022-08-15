Сайты пророссийского букмекера 1xBet, которые КРАИЛ требовал закрыть, до сих пор работают

Детали

Согласно решениям КРАИЛ, 2 сайта 1xBet, а именно – ua1xbet.com и 1xbett.mobi, должны были перестать работать в Украине, поскольку не имеют соответствующей лицензии. Но оба сайта до сих пор работают.

Ранее в КРАИЛ сообщали, что в случае невыполнения их решений они будут обращаться к интернет-провайдерам и правоохранительным органам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещении работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

В то же время, Бюро экономической безопасности начало досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора относительно букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет в частности о пророссийском букмекере 1xBet.

В деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.