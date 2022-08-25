В СБУ рассказали, кто должен аннулировать лицензию пророссийскому букмекеру 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – единственный орган, который имеет исключительное право на аннулирование лицензии операторам азартных игр в Украине. Об этом журналистам УНН сообщили в Службе безопасности Украины. Там подчеркнули – уже проверяют информацию по поводу связи “Твоя беттинговая компания” (работает под брендом 1xBet) с россией.
Цитата
“По поручению руководства Службы безопасности Украины уполномоченным подразделением СБУ проверяется информация о возможной связи ООО “Твоя беттинговая компания” (1хBet – ред.) с государством-агрессором. В случае возникновения предусмотренных законодательством оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования (...).
Согласно ЗУ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, исключительно КРАИЛ принимает решение о выдаче и аннулировании лицензий операторам азартных игр”, - сообщили в СБУ.
Контекст
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии ООО “Твоя беттинговая компания” (на работу онлайн-казино и на букмекерскую деятельность), указав в них, что работает под брендом 1xBet.
Эта компания номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.
Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видят российского следа в компании и якобы обратились в Бюро экономической безопасности, Службу безопасности Украины, Подольскую окружную прокуратуру и Государственную службу финансового мониторинга для того, чтобы выяснить, сотрудничает ли букмекерская компания 1xBet с россией.
В БЭБ уже заявили – не получали от КРАИЛ никаких обращений.
Между тем Президент Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопросы журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.