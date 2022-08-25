В СБУ рассказали, кто должен аннулировать лицензию пророссийскому букмекеру 1xBet

Цитата

“По поручению руководства Службы безопасности Украины уполномоченным подразделением СБУ проверяется информация о возможной связи ООО “Твоя беттинговая компания” (1хBet – ред.) с государством-агрессором. В случае возникновения предусмотренных законодательством оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования (...).

Согласно ЗУ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, исключительно КРАИЛ принимает решение о выдаче и аннулировании лицензий операторам азартных игр”, - сообщили в СБУ.

Контекст

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии ООО “Твоя беттинговая компания” (на работу онлайн-казино и на букмекерскую деятельность), указав в них, что работает под брендом 1xBet.

Эта компания номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видят российского следа в компании и якобы обратились в Бюро экономической безопасности, Службу безопасности Украины, Подольскую окружную прокуратуру и Государственную службу финансового мониторинга для того, чтобы выяснить, сотрудничает ли букмекерская компания 1xBet с россией.

В БЭБ уже заявили – не получали от КРАИЛ никаких обращений.

Между тем Президент Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопросы журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.