"Це суто криваві гроші": військовослужбовець ЗСУ про видачу ліцензії 1xBet
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Гроші, які букмекерська контора 1xBet заплатила за видачу ліцензій для роботи в Україні, - криваві, бо до них причетні росіяни. Таку думку в коментарі журналістам УНН висловив військовослужбовець ЗСУ Дем’ян Ганул. Він зазначив - росіяни не хочуть іти з українського ринку, бо для них найголовніше - це прибуток.
Цитата
“Не виключено, що там (у видачі ліцензії 1xBet - ред.) присутня корупційна складова. Ну, не хочуть російські компанії піти з ринку України, хочуть заробляти гроші далі, бо їм все одно, що їхня країна напала на нашу. Це суто гроші, криваві гроші”, - вважає військовослужбовець.
Контекст
Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати букмекерська компанія 1xBet, власниками якої є росіяни. Українці виступили проти її роботи та закликали Президента анулювати їй ліцензію.
Зеленський відповів та запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.
А після - ще раз заявив, що весь бізнес, який має російське коріння має перестати працювати в Україні.
Попри це в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка й видала ліцензії 1xBet, займаються “політичною сліпотою” і не хочуть бачити російського сліду букмекерської контори, однак лише вони - єдиний орган в державі, який має виключне право анулювати букмекерам ліцензії для роботи в Україні.