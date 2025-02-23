ЦАХАЛ повышает боевую готовность на границе с Газой: что происходит
Киев • УНН
Израильские военные повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы после новой оценки ситуации. Зона наведения линии соприкосновения переходит с частичной активности на полный уровень.
После новой оценки израильские военные объявили, что они повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы
Передает УНН со ссылкой на IDF.
После оценки ситуации в командовании тыла было решено, что сегодня в 20:00 будет обновлено руководство по обороне командования тыла: после оценки ситуации с начальником штаба генерал-лейтенантом Герзи Халеви министр обороны Израэль Кац подтвердил, что зона наведения линии соприкосновения перейдет с уровня частичной активности на полный уровень
Сейчас в инструкциях для гражданских изменений нет, добавляют военные.
Напомним,
Израиль отложил освобождение 620 палестинских заключенных из-за "унизительных" церемоний передачи заложников со стороны ХАМАС. ХАМАС отрицает обвинения и называет действия Израиля нарушением соглашения о прекращении огня.
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