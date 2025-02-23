ЦАХАЛ повышает боевую готовность на границе с Газой: что происходит

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Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 67134 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 96875 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 107217 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 104810 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 104392 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 89451 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 70613 просмотра

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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израильские военные повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы после новой оценки ситуации. Зона наведения линии соприкосновения переходит с частичной активности на полный уровень.

После новой оценки израильские военные объявили, что они повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы

Передает УНН со ссылкой на IDF.

После оценки ситуации в командовании тыла было решено, что сегодня в 20:00 будет обновлено руководство по обороне командования тыла: после оценки ситуации с начальником штаба генерал-лейтенантом Герзи Халеви министр обороны Израэль Кац подтвердил, что зона наведения линии соприкосновения перейдет с уровня частичной активности на полный уровень

- говорится в заметке военного ведомства Израиля.

Сейчас в инструкциях для гражданских изменений нет, добавляют военные.

Напомним,

Израиль отложил освобождение 620 палестинских заключенных из-за "унизительных" церемоний передачи заложников со стороны ХАМАС. ХАМАС отрицает обвинения и называет действия Израиля нарушением соглашения о прекращении огня.

В столице Ливана тысячи людей собрались на похороны бывшего лидера «Хезболлы»23.02.25, 15:42 • 15699 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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