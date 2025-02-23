ЦАХАЛ підвищує бойову готовність на кордоні з Газою: що відбувається

Після нової оцінки ізраїльські військові оголосили, що вони підвищили оперативний рівень тривоги в прикордонній зоні Гази

Передає УНН із посиланням на IDF.

Після оцінки ситуації в командуванні тилу було вирішено, що сьогодні о 20:00 буде оновлено настанови щодо оборони командування тилу: після оцінки ситуації з начальником штабу генерал-лейтенантом Герзі Халеві міністр оборони Ізраель Кац підтвердив, що зона наведення лінії зіткнення перейде з рівня часткової активності на повний рівень - ідеться у дописі військового відомства Ізраїлю.

Наразі в інструкціях для цивільних змін немає, додають військові.

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Ізраїль відклав звільнення 620 палестинських ув'язнених через "принизливі" церемонії передачі заручників з боку ХАМАС. ХАМАС заперечує звинувачення та називає дії Ізраїлю порушенням угоди про припинення вогню.

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