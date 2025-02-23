ЦАХАЛ підвищує бойову готовність на кордоні з Газою: що відбувається
Київ • УНН
Ізраїльські військові підвищили оперативний рівень тривоги в прикордонній зоні Гази після нової оцінки ситуації. Зона наведення лінії зіткнення переходить з часткової активності на повний рівень.
Після нової оцінки ізраїльські військові оголосили, що вони підвищили оперативний рівень тривоги в прикордонній зоні Гази
Передає УНН із посиланням на IDF.
Після оцінки ситуації в командуванні тилу було вирішено, що сьогодні о 20:00 буде оновлено настанови щодо оборони командування тилу: після оцінки ситуації з начальником штабу генерал-лейтенантом Герзі Халеві міністр оборони Ізраель Кац підтвердив, що зона наведення лінії зіткнення перейде з рівня часткової активності на повний рівень
Наразі в інструкціях для цивільних змін немає, додають військові.
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