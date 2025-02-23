ХАМАС засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув’язнених

ukenru
15 березня, 19:03 • 119711 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179570 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144943 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136847 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116312 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107380 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102793 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139902 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133785 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128007 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 25431 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 26481 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 36533 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 23780 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 24275 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139902 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138916 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273108 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301998 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4004 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53366 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110886 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133785 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116265 перегляди
Актуальне
ХАМАС засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув’язнених

ХАМАС засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув’язнених

Київ • УНН

 • 19095 перегляди

Ізраїль відклав звільнення 620 палестинських ув'язнених через "принизливі" церемонії передачі заручників з боку ХАМАС. ХАМАС заперечує звинувачення та називає дії Ізраїлю порушенням угоди про припинення вогню.

ХАМАС різко засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув’язнених і затриманих, заявивши, що твердження Ізраїлю про "принизливі" церемонії передачі заручників є "принизливими" і неправдивими. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

У неділю ХАМАС засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув'язнених і затриманих, заявивши, що його твердження про те, що церемонії передачі заручників є "принизливими", є неправдивими і служать приводом для ухилення Ізраїлю від виконання зобов'язань за угодою про припинення вогню в секторі Газа.

Рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відображає навмисну спробу зірвати угоду, є явним порушенням її умов і свідчить про ненадійність окупаційної влади у виконанні своїх зобов'язань

- заявив у своїй заяві член політбюро ХАМАСу Еззат Ель-Рашк.

Раніше Ізраїль заявив, що відкладає звільнення сотень палестинських ув’язнених, яких планував звільнити напередодні, до виконання умов ХАМАС. Це рішення підкреслює крихкість угоди про припинення вогню в секторі Газа. У своїй заяві офіс Нетаньяху зазначив, що Ізраїль чекає на звільнення 620 палестинських ув’язнених і затриманих "до тих пір, поки не буде забезпечено звільнення наступних заручників, і без принизливих церемоній".

Водночас, партія ХАМАС "Ель-Рашк" заявила, що церемонії не містять жодних образ на адресу заручників, "а скоріше відображають гуманне і гідне поводження з ними", додавши, що "справжня образа" - це те, чого зазнають палестинські ув'язнені в процесі звільнення.

Представник палестинського угрупування бойовиків навів як приклад приниження з боку ізраїльської влади зв'язування рук палестинських ув'язнених і затриманих, зав'язування їм очей і погрози не проводити ніяких святкувань з нагоди їх звільнення.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалив рішення відкласти звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, заплановане на 22 лютого. Зокрема, причиною стало пропагандистське відео, яке ХАМАС оприлюднив під час останнього обміну полоненими.

Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу23.02.25, 12:49 • 23070 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
izrailІзраїль
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами