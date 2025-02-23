ХАМАС різко засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув’язнених і затриманих, заявивши, що твердження Ізраїлю про "принизливі" церемонії передачі заручників є "принизливими" і неправдивими. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У неділю ХАМАС засудив рішення Ізраїлю відкласти звільнення палестинських ув'язнених і затриманих, заявивши, що його твердження про те, що церемонії передачі заручників є "принизливими", є неправдивими і служать приводом для ухилення Ізраїлю від виконання зобов'язань за угодою про припинення вогню в секторі Газа.

Рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відображає навмисну спробу зірвати угоду, є явним порушенням її умов і свідчить про ненадійність окупаційної влади у виконанні своїх зобов'язань - заявив у своїй заяві член політбюро ХАМАСу Еззат Ель-Рашк.

Раніше Ізраїль заявив, що відкладає звільнення сотень палестинських ув’язнених, яких планував звільнити напередодні, до виконання умов ХАМАС. Це рішення підкреслює крихкість угоди про припинення вогню в секторі Газа. У своїй заяві офіс Нетаньяху зазначив, що Ізраїль чекає на звільнення 620 палестинських ув’язнених і затриманих "до тих пір, поки не буде забезпечено звільнення наступних заручників, і без принизливих церемоній".

Водночас, партія ХАМАС "Ель-Рашк" заявила, що церемонії не містять жодних образ на адресу заручників, "а скоріше відображають гуманне і гідне поводження з ними", додавши, що "справжня образа" - це те, чого зазнають палестинські ув'язнені в процесі звільнення.

Представник палестинського угрупування бойовиків навів як приклад приниження з боку ізраїльської влади зв'язування рук палестинських ув'язнених і затриманих, зав'язування їм очей і погрози не проводити ніяких святкувань з нагоди їх звільнення.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалив рішення відкласти звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, заплановане на 22 лютого. Зокрема, причиною стало пропагандистське відео, яке ХАМАС оприлюднив під час останнього обміну полоненими.

Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу