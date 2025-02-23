ХАМАС резко осудил решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных и задержанных, заявив, что утверждения Израиля об "унизительных" церемониях передачи заложников являются "унизительными" и ложными. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В воскресенье ХАМАС осудил решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных и задержанных, заявив, что его утверждения о том, что церемонии передачи заложников являются "унизительными", являются ложными и служат предлогом для уклонения Израиля от выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отражает намеренную попытку сорвать соглашение, является явным нарушением его условий и свидетельствует о ненадежности оккупационных властей в выполнении своих обязательств - заявил в своем заявлении член политбюро ХАМАСа Эззат Эль-Рашк.

Ранее Израиль заявил, что откладывает освобождение сотен палестинских заключенных, которых планировал освободить накануне, до выполнения условий ХАМАС. Это решение подчеркивает хрупкость соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении офис Нетаньяху отметил, что Израиль ждет освобождения 620 палестинских заключенных и задержанных "до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний".

В то же время, партия ХАМАС "Эль-Рашк" заявила, что церемонии не содержат никаких оскорблений в адрес заложников, "а скорее отражают гуманное и достойное обращение с ними", добавив, что "настоящее оскорбление" - это то, чему подвергаются палестинские заключенные в процессе освобождения.

Представитель палестинской группировки боевиков привел в качестве примера унижения со стороны израильских властей связывание рук палестинских заключенных и задержанных, завязывание им глаз и угрозы не проводить никаких празднований по случаю их освобождения.

Напомним,

Ранее сообщалось, что Израиль принял решение отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, запланированное на 22 февраля. В частности, причиной стало пропагандистское видео, которое ХАМАС обнародовал во время последнего обмена пленными.

Израиль отложил освобождение более 600 палестинцев из-за скандального видео ХАМАСа