Трое раненых моряков находятся в керченской больнице - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что трое украинских моряков получили ранения во время обстрела со стороны российских судов. Об этом корреспонденту УНН сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Только что получила информацию от Москальковой (омбудсмен РФ - ред.) - моряки находятся в городе Керчь в Пограничном управлении, а именно 20 человек. Сейчас с ними общается следователь РФ. Трое раненых моряков находятся в Первой Керченской больнице - им оказана медицинская помощь. Угрозы жизни нет. На мой вопрос, какое их состояние - (Москалькова заявила - ред.) "их состояние не оценивается как тяжелое", - сообщила Денисова.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал объявить военное положение.
Позже стало известно, что сегодня, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Со своей стороны, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения.