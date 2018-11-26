Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що троє українських моряків отримали поранення під час обстрілу з боку російських суден. Про це кореспонденту УНН повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.
“Тільки що тримала інформацію від Москалькової (омбудсмен РФ — ред.) — моряки знаходяться у місті Керч у Прикордонному управлінні, а саме 20 осіб. Наразі з ними спілкується слідчий РФ. Троє поранених моряків знаходяться у Першій Керченській лікарні — їм надана медична допомога. Загрози життю немає. На моє питання, який їх стан — (Москалькова заявила — ред.) “їх стан не оцінюється як важкий”, — повідомила Денісова.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України закликала проголосити воєнний стан.
Пізніше стало відомо, що сьогодні, 26 листопада, має відбутися позачергова сесія Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
Зі свого боку, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.