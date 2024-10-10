Тревога, нарушение сна: Минздрав о самых частых обращениях людей на горячие линии и к врачам по поводу ментального здоровья
Киев • УНН
Министр здравоохранения рассказал о самых распространенных обращениях украинцев относительно ментального здоровья. Среди них - чувство тревоги, нарушение сна, подавленное настроение и проблемы с памятью.
Наиболее частые обращения украинцев на горячие линии и к семейным врачам по поводу ментального здоровья касаются ощущения тревоги, нарушения сна, подавленного настроения и нарушения памяти.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По сравнению с началом войны мы сейчас видим спад телефонных звонков на наши горячие линии, которые касаются именно нарушений ментального здоровья или психоэмоционального состояния. Мы понимаем почему это происходит. Потому что в Украине запустилась всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как?», которая реализуется по инициативе первой леди Елены Зеленской и там в рамках этой программы есть горячая линия, которая запущена Национальной психологической ассоциацией и является профильной
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью17 сентября 2024, 07:11 • 120950 просмотров
Он отметил, что звонки именно по вопросам психоэмоционального состояния идут на горячую линию Национальной психологической ассоциации.
Отдельно мы уже понимаем, что есть результат ее работы, реализации этой программы ... Наиболее частые обращения, как на горячие линии, так и к семейным врачам - это ощущение тревоги, нарушение сна, подавленное настроение, нарушение памяти. Это триггеры на которые нужно обращать внимание, мой совет не стесняться, прийти к своему семейному врачу, или набрать номер горячей линии Национальной психологической ассоциации
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни28 сентября 2024, 14:39 • 118440 просмотров
Справка
Линия Национальной психологической ассоциации - 0 800 100 102.
Контакт-центр Минздрава - 0 800 60 20 19.
Горячая линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов для ветеранов и членов их семей - 0 800 332 029.
Дополнение
Всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как?» дала украинцам советы, как справиться с тревогой и подобными приступами стресса.