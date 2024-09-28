«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Возвращение военнослужащих к мирной жизни является непростым этапом, сопровождающимся значительными психологическими и социальными вызовами, и здесь важную роль играет социум. Об этом УНН пообщался с психотерапевтом Филиппом Духлием.

Детали

Психотерапевт Филипп Духлий считает, что важнейшим аспектом по возвращению к мирной жизни для военнослужащих является поддержка социума и понимание, что есть к кому обращаться. Ведь из-за отсутствия нужной помощи от окружающих ветераны могут либо вернуться на войну, либо искать самоподдержку в употреблении алкоголя, наркотиков или же курении.

Очень важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость. Это включает наличие работы, поддержку и привлечение людей вокруг, несмотря на сложные внутренние психологические процессы у ветерана, которые могут влиять на окружающих, затрагивая их - отметил Филипп Духлий.

По словам эксперта, возвращение к мирной жизни для каждого ветерана является индивидуальным и сложным процессом, поэтому поддержка должна быть адаптирована к конкретным потребностям человека. Для одних важно иметь возможность выговориться, повторяя одни и те же истории снова и снова. В таких случаях важно проявить терпение и готовность выслушать. Другие, наоборот, могут искать тишины, избегая разговоров и лишних эмоциональных нагрузок. Здесь важно уважать их желание отстраниться. Каждый ветеран нуждается во внимании к своим потребностям, помощи в социализации, поддержке по возвращению к мирной жизни и налаживанию социальных контактов.

Важно учитывать потребности ветерана, помогать с адаптацией к мирной жизни. Если проявляется агрессия, злоупотребление алкоголем, или другие негативные проявления, которые трудно контролировать, тогда стоит обратиться к психологу для профессиональной помощи - подчеркнул психотерапевт.

В случае, если ветеран отказывается или боится обращаться к специалистам по психологической помощи, Филипп Духлий рекомендует другие способы взаимодействия и социализации. В пример он приводит участие в группах поддержки для военных, где у ветеранов есть возможность поделиться своим опытом. Эксперт объясняет, что подобные практики и осознание, что похожие проблемы есть и у других, помогают нормализовать психическое состояние человека.

Также Филипп Духлий считает, что одним из самых действенных способов поощрить военного обратиться к психологу или психотерапевту является пример побратимов и близких людей, которым он доверяет.

Напомним

О том, все ли ветераны нуждаются в психологической помощи от специалистов, чем отличается работа с ветеранами войны от работы с гражданскими, а также о том, как помочь военному во время службы и после возвращения к гражданской жизни Филипп Духлий рассказал УНН в большом интервью.

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным