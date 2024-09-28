"Важливо, щоб соціум приймав їх та відчував їхню необхідність": психотерапевт про підтримку військових та повернення їх до мирного життя

Повернення військовослужбовців до мирного життя є непростим етапом, що супроводжується значними психологічними та соціальними викликами, і тут важливу роль відіграє соціум. Про це УНН поспілкувався з психотерапевтом Пилипом Духлієм.

5-6 жовтня у Києві відбудеться просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024". Ця подія поєднає два формати: виставку для батьків та майбутніх учнів з безплатним входом, де буде представлено широкий спектр освітніх можливостей — від дитячих садочків до освіти для дорослих, і форум, присвячений обговоренню сенсів, цілей та майбутнього освіти, а також необхідності змін в суспільстві та освітній системі.

Одним із ключових спікерів форуму стане Пилип Духлій — клінічний психолог, психотерапевт та ветеран ЗСУ. Він поділиться своїм досвідом роботи з військовими, які пережили полон чи важкі поранення, і розповість про методи, що допомагають відновити контроль і гідність. У фокусі його виступу буде важливість якісного терапевтичного контакту між клієнтом і терапевтом як ключового чинника ефективної реабілітації.

Деталі

Психотерапевт Пилип Духлій вважає, що найважливішим аспектом по поверненню до мирного життя для військовослужбовців є підтримка соціуму та розуміння, що є до кого звертатися. Адже з-за відсутності потрібної допомоги від оточуючих ветерани можуть або повернутися на війну, або шукати самопідтримку у вживанні алкоголю, наркотиків або ж курінні.

Дуже важливо, щоб соціум приймав їх та відчував їхню необхідність. Це включає наявність роботи, підтримку та залучення людей навколо, попри складні внутрішні психологічні процеси у ветерана, які можуть впливати на оточуючих, зачіпаючи їх - зазначив Пилип Духлій.

За словами експерта, повернення до мирного життя для кожного ветерана є індивідуальним та складним процесом, тож підтримка має бути адаптованою до конкретних потреб людини. Для одних важливо мати можливість виговоритися, повторюючи одні й ті ж історії знову і знову. У таких випадках важливо проявити терпіння та готовність вислухати. Інші, навпаки, можуть шукати тиші, уникаючи розмов і зайвих емоційних навантажень. Тут важливо поважати їхнє бажання відсторонитися. Кожен ветеран потребує уваги до своїх потреб, допомоги у соціалізації, підтримки по поверненню до мирного життя та налагодженню соціальних контактів.

Важливо враховувати потреби ветерана, допомагати з адаптацією до мирного життя. Якщо проявляється агресія, зловживання алкоголем, чи інші негативні прояви, які важко контролювати, тоді варто звернутися до психолога для професійної допомоги - наголосив психотерапевт.

У разі, якщо ветеран відмовляється або ж боїться звертатися до спеціалістів з психологічної допомоги, Пилип Духлій рекомендує інші способи взаємодії та соціалізації. У приклад він наводить участь у групах підтримки для військових, де у ветеранів є можливість поділитися своїм досвідом. Експерт пояснює, що подібні практики та усвідомлення, що схожі проблеми є і в інших, допомагають нормалізувати психічний стан людини.

Також Пилип Духлій вважає, що одним з найдієвіших способів заохотити військового звернутися до психолога або психотерапевта є приклад побратимів та близьких людей, яким він довіряє.

Нагадаємо

Про те чи всі ветерани потребують психологічної допомоги від спеціалістів, чим відрізняється робота з ветеранами війни від роботи з цивільними, а також про те, як помогти війському під час служби та після повернення до цивільного життя Пилип Духлій розповів УНН у великому інтерв’ю.

Психологічні виклики ветеранів: психотерапевт розповів, який етап адаптації до цивільного життя є найскладнішим