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Тривога, порушення сну: МОЗ про найчастіші звернення людей на гарячі лінії та до лікарів щодо ментального здоров'я

Київ • УНН

 • 11123 перегляди

Міністр охорони здоров'я розповів про найпоширеніші звернення українців щодо ментального здоров'я. Серед них - відчуття тривоги, порушення сну, пригнічений настрій та проблеми з пам'яттю.

Найбільше частіші звернення українців на гарячі лінії й до сімейних лікарів щодо ментального здоров'я стосуються  відчуття тривоги, порушення сну, пригніченого настрою та порушення пам'яті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Порівняно з початком війни ми зараз бачимо спад телефонних дзвінків на наші гарячі лінії, які стосуються саме порушень ментального здоров'я або психоемоційного стану. Ми розуміємо чому це відбувається. Тому що в Україні запустилася всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?", яка реалізується за ініціативою першої леді Олени Зеленської й там в рамках цієї програми є гаряча лінія яка запущена Національною психологічною асоціацією і є профільною

- сказав Ляшко. 

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Він зазначив, що дзвінки саме з питань психоемоційного стану йдуть на гарячу лінію Національної психологічної асоціації. 

Окремо ми вже розуміємо, що є результат її роботи, реалізації цієї програми…Найбільше частіші звернення, як на гарячі лінії, так й до сімейних лікарів - це відчуття тривоги, порушення сну, пригнічений настрій, порушення пам'яті. Це тригери на які потрібно звертати увагу, моя порада не соромитися, прийти до свого сімейного лікаря, або набрати номер гарячої лінії Національної психологічної асоціації

- розповів Ляшко. 

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Довідка

Лінія Національної психологічної асоціації - 0 800 100 102.

Контакт-центр МОЗ - 0 800 60 20 19.

Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів для ветеранів та членів їхніх родин - 0 800 332 029.   

Доповнення

Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?" дала українцям поради, як впоратися з тривогою та подібними нападами стресу.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я

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