Тривога, порушення сну: МОЗ про найчастіші звернення людей на гарячі лінії та до лікарів щодо ментального здоров'я

Найбільше частіші звернення українців на гарячі лінії й до сімейних лікарів щодо ментального здоров'я стосуються відчуття тривоги, порушення сну, пригніченого настрою та порушення пам'яті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Порівняно з початком війни ми зараз бачимо спад телефонних дзвінків на наші гарячі лінії, які стосуються саме порушень ментального здоров'я або психоемоційного стану. Ми розуміємо чому це відбувається. Тому що в Україні запустилася всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?", яка реалізується за ініціативою першої леді Олени Зеленської й там в рамках цієї програми є гаряча лінія яка запущена Національною психологічною асоціацією і є профільною